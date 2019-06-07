 Украина сократила экспорт сыров на 10%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении экспорт сократился на 14,8% и составил $10,43 млн.

В то же время импорт сыров по итогам января-мая 2019 года составил 7,21 тыс. тонн, что в 1,6 раза превышает показатель за пять месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт вырос на 43% - до $33,41 млн.

Экспорт украинского сливочного масла за указанный период снизился на 36,9% – до 9,34 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель уменьшился на 39,8% и составил $38,1 млн.

Импорт этой продукции, по информации ГФС, сократился на 6,6% – до 451 тонн ($2,8 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-мае текущего года вырос на 23,5% - до 16,1 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $33,85 млн, что в 1,5 раз выше показателя за пять месяцев 2018 года. Импорт этой группы товаров уменьшился на 14,4% – до 771 тонн ($1,59 млн).

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс. тонн сыров (+37,1%) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%). Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года, импорт незначительно вырос, до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) составил 35,55 тыс. тонн (-24,1%), импорт – 2,36 тыс. тонн (+38,6%).