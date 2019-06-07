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Все про:Лукашенко (66) нефть (2286) нефтепровод (93) Транснефть (23)

 Лукашенко назвал заниженной сумму компенсации в $20 миллионов за грязную нефть из РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен цифрой в $20 миллионов компенсации за грязную российскую нефть в нефтепроводе "Дружба".

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

Лукашенко отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн.

"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Ранее Лукашенко заявлял, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба" оцениваются в сотни миллионов долларов.

Европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131130
 
 
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