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 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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Все про:Антимонопольный комитет (659) Артемсоль (54)

 Суд поддержал АМКУ по делу штрафа для "Артемсоли"

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ГП "Артемсоль" о признании частично недействительным решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на предприятие штрафа свыше 13 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"6 июня 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований ГП "Артемсоль" о признании частично недействительным решения Комитета от 13.11.2018 № 621-р", - говорится в сообщении АМКУ.

Указанным решением признано, что с января 2015 года по март 2017 года ГП "Артемсоль" занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

В частности, предприятие в течение 2015-2016 годов применило разные цены по договорам купли-продажи и по дилерским контрактам, которые фактически были равнозначными, безосновательно отказывало в заключении договоров купли-продажи соли некоторым контрагентам.

В ноябре 2018 года АМКУ признал действия ГП "Артемсоль" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. За эти нарушения на предприятие был наложен штраф в совокупном размере 13,373 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131124
 
 
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Блин, какой же "принципиальный" антимонопольный комитет когда дело касается госпредприятий, вот правда с ахметкиными монополиями у него как-то не получается проявлять всю свою "принципиальность", с чего бы это?
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