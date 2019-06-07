 Суд поддержал АМКУ по делу штрафа для "Артемсоли"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"6 июня 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований ГП "Артемсоль" о признании частично недействительным решения Комитета от 13.11.2018 № 621-р", - говорится в сообщении АМКУ.

Указанным решением признано, что с января 2015 года по март 2017 года ГП "Артемсоль" занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

В частности, предприятие в течение 2015-2016 годов применило разные цены по договорам купли-продажи и по дилерским контрактам, которые фактически были равнозначными, безосновательно отказывало в заключении договоров купли-продажи соли некоторым контрагентам.

В ноябре 2018 года АМКУ признал действия ГП "Артемсоль" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. За эти нарушения на предприятие был наложен штраф в совокупном размере 13,373 млн грн.