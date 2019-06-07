 Компании Коломойского должны вернуть более 200 миллиардов, – замглавы "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на НБ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов из них подтвержденны аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", — сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.

Напомним, что 18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию "ПриватБанка" по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц. И 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка" на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.

НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжение о проверке "ПриватБанка".

21 мая "ПриватБанк" подал иск против — Игоря Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского и Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.