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 Украина увеличила экспорт мяса птицы на 42,5%

Украина в январе-мае 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 176,8 тыс. тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 31,8% – до $255,99 млн.

При этом импорт мяса птицы и субпродуктов за пять месяцев текущего года незначительно сократился и составил 50,6 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - на 1,4%, до $20,4 млн.

Согласно данным ГФС, экспорт свинины в январе-мае 2019 года сократился на 16,7% – до 767 тонн, в денежном выражении – на 17,9%, до $1,75 млн.

Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 2 раза – до 10,3 тыс. тонн, в денежном выражении составил $19,1 млн, что в 2 раза больше, чем за пять месяцев 2018 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131117
 
 
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