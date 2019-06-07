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 Roshen сократила производство и уволила две трети сотрудников в Литве, – СМИ

Кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников, сообщает литовское издание Verslo zinios.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, ОАО Roshen, занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 83 тыс 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 тыс 498 евро.

По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

Киевская кондитерская фабрика Roshen в 2018 году получила 11,9 млн грн чистой прибыли, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Roshen продолжает судебные разбирательства с Ferrerо. Еще 16 декабря 2013 году Апелляционный суд Литвы отклонил просьбу украинской компании Roshen ликвидировать регистрацию товарной марки Rocher в Литве.

По мнению украинской компании, эта марка была зарегистрирована более пяти лет назад, однако в Литве она якобы не использовалась и не используется.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131109
 
 
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