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 Нефть подорожала до $62,54 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE составляет $62,54 за баррель, что на $0,87 (1,41%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,67 за баррель, поднявшись на $1,04 (1,72%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,7 (1,33%) - до $53,29 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,91 (1,76%) - до $52,59 за баррель.

Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Нефтяной рынок восстанавливается на слухах о возможной отсрочке введения пошлин на мексиканские товары. Это ослабляет опасения, связанные с возможностью падения спроса на нефть", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131090
 
 
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