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 "Криворожгаз" за год присоединил к газовым сетям 17 новых объектов

За 2018 год АО "Криворожгаз" осуществило 17 присоединения к системе газоснабжения новых объектов. Газ был подведен в 17 домовладений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году Центр обслуживания клиентов "Криворожгаза" принял 45 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 3 на услугу стандартного присоединения и 42 - нестандартного. Было заключено 45 договоров на присоединение к сетям", - сообщает компания.

Процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех Центрах обслуживая клиентов АО "Криворожгаз" есть менеджеры по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов. О том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Потребителю достаточно подать в Центр обслуживания клиентов заявку на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуги. Далее менеджер отслеживает ход выполнения работ, информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. Основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок.

Стоимость работ по присоединению устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 грн до 16560 грн (без НДС)", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131085
 
 
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