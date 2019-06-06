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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:приватизация (633) ФГИ (562) Укроборонпром (383) Минэкономразвития (828)

 "Укроборонпром" решил передать на приватизацию 9 предприятий

Кабинет министров планирует исключить из состава госконцерна "Укроборонпром" девять предприятий, и передать их в управление Фонда госимущества для приватизации.

Подготовленный Минэкономразвития проект соответствующего постановления Кабмина планируют рассмотреть на правительственном комитете 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В перечень предприятий, которые планируют передать Фонд госимущества, вошли:

  • ГП "Винницкий авиационный завод";
  • ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод";
  • ГП "171 Черниговский ремонтный завод";
  • ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод";
  • ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения";
  • ГП "Харьковский завод транспортного оборудования";
  • ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления";
  • ГП "Укроборонресурсы";
  • ПАО "Херсонский завод "Судмаш".

В пояснительной записке Минэкономразвития указало, что с предложением передать эти предприятия для приватизации выступил сам концерн "Укроборонпром". По данным концерна, указанные девять госпредприятий не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, они не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечает издание, все вышеперечисленные предприятия попали в список малой приватизации ФГИ на 2019 год, который был составлен в конце прошлого года. Однако поскольку перечень предприятий "Укроборонпрома" является частью его Устава, то внесение изменений в него утверждает Кабмин.

Напомним, в январе 2018 года Верховная Рада приняла закон "О приватизации государственного имущества", которым, в частности, разделила объекты для приватизации на малые и большие.

К последним были отнесены единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов за последний отчетный год превышает 250 млн грн. Продажа объектов малой приватизации должна происходить через "ProZorro.Продажи".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131038
 
 
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