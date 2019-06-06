 "Укроборонпром" решил передать на приватизацию 9 предприятий

Подготовленный Минэкономразвития проект соответствующего постановления Кабмина планируют рассмотреть на правительственном комитете 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В перечень предприятий, которые планируют передать Фонд госимущества, вошли:

ГП "Винницкий авиационный завод";

ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод";

ГП "171 Черниговский ремонтный завод";

ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод";

ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения";

ГП "Харьковский завод транспортного оборудования";

ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления";

ГП "Укроборонресурсы";

ПАО "Херсонский завод "Судмаш".

В пояснительной записке Минэкономразвития указало, что с предложением передать эти предприятия для приватизации выступил сам концерн "Укроборонпром". По данным концерна, указанные девять госпредприятий не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, они не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечает издание, все вышеперечисленные предприятия попали в список малой приватизации ФГИ на 2019 год, который был составлен в конце прошлого года. Однако поскольку перечень предприятий "Укроборонпрома" является частью его Устава, то внесение изменений в него утверждает Кабмин.

Напомним, в январе 2018 года Верховная Рада приняла закон "О приватизации государственного имущества", которым, в частности, разделила объекты для приватизации на малые и большие.

К последним были отнесены единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов за последний отчетный год превышает 250 млн грн. Продажа объектов малой приватизации должна происходить через "ProZorro.Продажи".

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