 "Укроборонпром" решил передать на приватизацию 9 предприятий

Подготовленный Минэкономразвития проект соответствующего постановления Кабмина планируют рассмотреть на правительственном комитете 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.
В перечень предприятий, которые планируют передать Фонд госимущества, вошли:
- ГП "Винницкий авиационный завод";
- ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод";
- ГП "171 Черниговский ремонтный завод";
- ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод";
- ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения";
- ГП "Харьковский завод транспортного оборудования";
- ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления";
- ГП "Укроборонресурсы";
- ПАО "Херсонский завод "Судмаш".
В пояснительной записке Минэкономразвития указало, что с предложением передать эти предприятия для приватизации выступил сам концерн "Укроборонпром". По данным концерна, указанные девять госпредприятий не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, они не включены в кооперационные цепи по изготовлению вооружения и техники. Поэтому потеряли сейчас все признаки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как отмечает издание, все вышеперечисленные предприятия попали в список малой приватизации ФГИ на 2019 год, который был составлен в конце прошлого года. Однако поскольку перечень предприятий "Укроборонпрома" является частью его Устава, то внесение изменений в него утверждает Кабмин.
Напомним, в январе 2018 года Верховная Рада приняла закон "О приватизации государственного имущества", которым, в частности, разделила объекты для приватизации на малые и большие.
К последним были отнесены единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов за последний отчетный год превышает 250 млн грн. Продажа объектов малой приватизации должна происходить через "ProZorro.Продажи".