 "Зеленые" облигации могут привлечь $73 миллиарда инвестиций в Украину, – IFC

Об этом шла речь на презентации "Концепции внедрения рынка "зеленых" облигаций" Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Запуск рынка "зеленых" облигаций позволит привлечь капитал в различные сферы энергоэффективности Украины. Привлечение инвестиций необходимо для выполнения целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года", – подчеркнул заместитель начальника Управления реформирования сферы энергоэффективности и энергосбережения агентства Госэнергоэффективности Андрей Фролов.

Он подчеркнул, что из четырех типов облигаций - стандартных "зеленых" с целевым использованием средств, доходных, проектных и секьюритизированных - для Украины стандартный тип наиболее подходящий.

"Пока что у нас не совсем развита законодательная база для этих трех видов, поэтому мы думаем остановиться на первом виде облигаций, который более приспособлен к нашим реалиям", - подчеркнул Фролов.

Работа над запуском рынка "зеленых" облигаций в Украине начата в 2018 году. Проектом Кабинета министров предусмотрено введение рынка "зеленых" облигаций в два этапа. На первом этапе 2020-2021 годов предусматривается введение в оборот стандартных "зеленых" облигаций как ценных бумаг. На втором этапе - 2021-2022 годы - предусматривается создание правовых условий и инфраструктуры для обращения на рынке других типов "зеленых" облигаций (проектных, доходных, секьюритизированных).

"Зеленые" облигации - это долговые бумаги, деньги от размещения которых направляются исключительно на различные экологические проекты. В 2007 году впервые в мире было выпущено "зеленых" облигаций на сумму $860 млн, а в 2018 году этот показатель составил уже $389 млрд.

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