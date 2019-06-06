 Рада приняла закон для перехода на военные стандарты НАТО

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №8370 во втором чтении со второй попытки проголосовали 229 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предложено дополнить закон "Об обороне Украины" новыми терминами "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО", а также положением о предоставлении Министерству обороны полномочий по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации.

В то же время документ предусматривает внесением изменений в закон "О стандартизации" относительно нераспространения сферы его действия на военные стандарты.

Таким образом, Министерство обороны Украины будет применять национальные непосредственно или путем ссылки на них в других документах на добровольной основе, кроме случаев, если обязательность их применения установлена ​​нормативно-правовыми актами.

Минобороны также предоставляются полномочия по определению органа военной стандартизации, основная функция которого будет заключаться в разработке, принятии, отмене, восстановлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

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Как указывают авторы законопроекта, законодательством Украины определен внешнеполитический курс Украины на обретение членства в НАТО.

При этом НАТО рассматривает стандартизацию как один из ключевых факторов, который способствует достижению, поддержанию и совершенствованию совместимости между войсками/силами альянса и его и партнеров.

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