[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.53 29.7
 Коррупция
  1757  10
Все про:Коломойский (750) розыск (41) Укртранснафта (170)

 Беглый ставленник Коломойского на посту главы "Укртранснафты" вернулся в Украину

Бывший председатель правления АО "Укртранснафта" в 2009-2015 годах Александр Лазорко вернулся в Украину.

По данным отраслевого издания enkorr, Лазорко прилетел в страну вечером 5 июня, предает БизнесЦензор.

6 июня эту информацию подтвердил народный депутат Тарас Батенко, входящий группу "Укроп". Он разместил на своей странице в сети Facebook общую с Лазорко фотографию, тем самым поздравив его с возвращением в Украину.

Как сообщалось, в апреле стало известно, что Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. Эти судебные процессы длятся до сих пор. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надвирной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Сам Игорь Коломойский называл Лазорко эффективным менеджером и предлагал наградить его орденом за работу на должности главы госкомпании. 

Также Коломойский не скрывал, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Аваков это подтверждал.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131031
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Аууу,зефилы! А ну ! Про перемогу!
 показать весь комментарий
 
цеж зеперемога, зепабеда.... или зепистец?
 показать весь комментарий
 
73% населення голосуючи за клоуна Коломойського проголосували саме за такий сценарій подій. Проголосуйте ще за "Слуга Народу" і покірно повзіть на кладовище, а тут буде "новий Єрусалим".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
цеж зеперемога, зепабеда.... или зепистец?
 показать весь комментарий
 
 
Для полного счастья нужно чтобы в Украину ещё и Хутин прикатил...
 показать весь комментарий
 
 
73% населення голосуючи за клоуна Коломойського проголосували саме за такий сценарій подій. Проголосуйте ще за "Слуга Народу" і покірно повзіть на кладовище, а тут буде "новий Єрусалим".
 показать весь комментарий
 
 
Ну, 50 процентов по прежнему пребывают в нирване. Накупили мешков - заплату в 4000 евро складывать. Так что, как поют у Зеленского - в Венесуэле - хорошая погода, и нам туда предписанно (И.В.К)идти!
 показать весь комментарий
 
 
Велкам бек, чувак, тут як раз дуже порібні спеціалісти, що будуть стригти бабло з лохів. За один заход 73% окучили!
 показать весь комментарий
 
 
Ну ни дня без зашквара банды бени-вазелина, и это еще нет в парламенте зебильного большинства. Представляю что начнется если телепузики таки проголосуют за слугу урода и матькивщину жули бабломойской, вот тогда жара пойдет по полной, на такие новости уже и внимания никто обращать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Порохососы, узбагойтесь. Кто мешает вашему Луцыку повторно возбудить уголовное дело?
 показать весь комментарий
 
 
он в 2014 спас нефть Украины, откачав ее из трубы на захваченной сепарами земле
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупцияБеглый ставленник Коломойского на посту главы "Укртранснафты" вернулся в Украину
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский КС Кучма минские соглашения парламент Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх