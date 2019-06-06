[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.53 29.7
 Корпоративные отношения
  69  0
Все про:декларация (264) КС (29) электронная система (99)

 Конституционный Суд отменил обязательное декларирование для общественных активистов, – СМИ

Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник в КС, передает БизнесЦензор.

Согласно решению суда, включение антикоррупционеров в перечень лиц, которые должны подавать электронные декларации, является неконституционным.

Как сообщалось, 20 июля 2018 года в Конституционный суд было подано представление 65 народных депутатов относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов-антикоррупционеров.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

13 апреля 2018 года тогдашний заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что решение Конституционного суда Украины от 2012 года позволит общественным активистам избежать уголовной ответственности в случае проблем с электронным декларированием.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131030
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКонституционный Суд отменил обязательное декларирование для общественных активистов, – СМИ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский КС Кучма минские соглашения парламент Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх