 Банк России назвал причиной роста закредитованности россиян низкие доходы

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами.

"Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами", – высказала мнение глава российского центробанка.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП, "поэтому рисков финансовой стабильности нет".

Набиуллина добавила, что платежи по кредитам со стороны домохозяйств по отношению к доходам в среднем составляют 10%, но если взять тех, кто берет кредиты, то это 45%.

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Ранее в ходе форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

"Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть – 30% в годовом выражении – абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", – отметил министр.

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