 Собственники решили ликвидировать Северодонецкий завод строительной керамики

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение поддержали владельцы 100% акций на годовом собрании акционеров 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Данное решение принято в связи с тем, что дальнейшая деятельность ЧАО "Северодонецкий завод строительной керамики" нецелесообразна", – говорится в сообщении.

Акционеры также приняли решение о прекращении полномочий членов набсовета ЧАО и назначили членов ликвидационной комиссии.

Согласно годовому отчету общества за 2018 год, чистый убыток увеличился на 31% по сравнению с 2017 годом – до 2,75 млн грн. Чистый доход ЧАО в 2018 году увеличился в 1,6 раза и составил 8,3 млн грн.

Непокрытый убыток ЧАО увеличился в 2,2 раза – до 4,8 млн грн. Долгосрочные обязательства незначительно сократились до 3,2 млн грн, текущие возросли на 39%, до 14,5 млн грн.

Активы ЧАО по итогам 2018 года возросли на 5,2% – до 25,8 млн грн.

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Напомним, в ноябре 2017 года АО "Генферт Трейдинг С.А." (Женева, Швейцария) продало физлицу, ранее не владеющему акциями предприятия, пакет из 41% акций ЧАО "Северодонецкий завод строительной керамики".

ЧАО "Северодонецкий завод строительной керамики" (в 2004-2011 годы – ОАО, ранее – 3АО) создано в 2004 году путем преобразования одноименного структурного подразделения Северодонецкого государственного производственного предприятия (СГПП) "Объединение "Азот", введенного в эксплуатацию в 1994 году.

СЗСК занимается добычей глины и производством лицевого и строительного керамического кирпича под торговой маркой "Ликс", черепицы, строительных блоков из керамзита и других стройизделий из обжигаемой глины. Арендует 6,4 га несельскохозяйственных земель в Попаснянском районе Луганской области, из которых два земучастка площадью 2,9 га и 2,5 га – под карьер для добычи глины.

По данным в системе НКЦБФР, по состоянию на 6 июня 2019 года, собственником 59% акций ЧАО является ООО "Укрхиминвест" (собственник — Владимир Власенко), 41% — Александр Котовенко.

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