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 Google купил платформу для бизнес-аналитики за $2,6 миллиарда

Компания Google заключила соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Alphabet, в которую входит Google, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В результате сделки Looker войдет в состав Google Cloud, которая объединяет все облачные сервисы компании.

"Один из важных способов осуществления миссии Google - помощь другим компаниям в осуществлении их миссий. Мы рады приветствовать Looker в составе Google Cloud и очень ждем начала совместной работы, чтобы помочь нашим клиентам решить некоторые из своих самых сложных задач", - сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи. 

Сделка основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.

Google ожидает, что сделка будет завершена позднее в текущем году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131013
 
 
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