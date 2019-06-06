 Импорт газа в Украину подскочил в мае на 37%

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе со стороны Словакии за пять месяцев поступило 2,24 млрд кубометров газа (-5,9% к январю-апрелю 2018 года), Венгрии – 1,15 млрд кубометров (+78,7%), Польши – 579,1 млн кубометров (+86,1%).

В мае 2019 года импорт составил 1,55 млрд кубометров газа, что на 36,5% больше, чем в мае 2018 года (1,13 млрд кубометров).

Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия – 42,5 млн кубометров/сутки, Венгрия – 19,5 млн кубометров/сутки, Польша – 6,4 млн кубометров) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн кубометров, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд кубометров газа (-34,8% к 2017 году), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн кубометров (+21,4%), Польши – 690,1 млн кубометров (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.

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