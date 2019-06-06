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 Вложения иностранцев в украинские гособлигации превысили 43 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 6 июня увеличился на 0,94 млрд грн – до 43,21 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ украинских банков сократился на 7,49 млрд грн (2,06%) – до 356,4 млрд грн, в собственности Нацбанка остался без изменений – 337,09 млрд грн, юрлиц уменьшился на 0,28 млрд грн – до 25,83 млрд грн, физлиц – сократился на 0,12 млрд грн, до 9,5 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 6,94 млрд грн – до 772,03 млрд грн.

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Как сообщалось, по данным Минфина, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 июня в государственный бюджет привлечено 8,43 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее. 

По состоянию на конец мая портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов достиг 42,29 млрд грн, увеличившись за последнюю неделю месяца на 0,87 млрд грн (на 2,1%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131008
 
 
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