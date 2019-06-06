 OPIC подтвердила выполнение Украиной своих обязательств по проекту ЦХОЯТ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

"Я приятно удивлен масштабами реально выполненных работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Украина действительно заинтересована в этом проекте и выполняет все свои обязательства. Могу уверенно заявить, что в свое время OPIC приняло правильное решение о финансовой поддержке проекта ЦХОЯТ и Украины", - заявил вице-президент, главный юрисконсульт, советник Совета директоров OPIC Вильям Доффермир по итогам проверки.

Проверка проводилась для контроля выполнения Украиной подписанных в конце 2017 года соглашений о привлечении $250 млн на строительство ЦХОЯТ между НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust, а также гарантийного соглашения, заключенного между Министерством финансов Украины, OPIC и Central Storage Safety Project Trust.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в Россию. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Планируется, в первом квартале 2020 года завершатся строительные работы на объекте и начнутся пуско-наладочные работы. На второй квартал 2020 года намечено введение в эксплуатацию первого пускового комплекса ЦХОЯТ, которое должно завершиться установкой первых контейнеров с отработавшим ядерным топливом в зоне хранения"

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram