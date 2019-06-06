 ДТЭК Ахметова построит еще две крупных ветровых электростанции на Николаевщине

Об этом свидетельствуют данные в реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В рамках проекта ООО "Тилигульская ВЭС" планируется установить до 130 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 3,9-6 МВт на расстоянии 700-1500 м друг от друга. Высота башни – 105-157 м.

Кроме этого, в планах строительство до 10 подстанций мощностью 110/35 кВ, воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 100 км, а также строительство подземных кабельных линий (ПКЛ) мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 150 км. Общая площадь территорий строительства составит 35 тыс. га.

В рамках проекта ООО "Тилигульская ВЭС-2" планируется установить до 17 ВЭУ мощностью 3,9-6 МВт на расстоянии 700-1500 м друг от друга. Высота башни – 105-157 м.

В планах также строительство воздушной ЛЭП мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 20 км, строительство ПКЛ мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 40 км. Общая площадь территорий строительства – 3 тыс. га.

ООО "Тилигульская ВЭС" и ООО "Тилигульская ВЭС-2" принадлежат компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

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Как сообщалось, в феврале ДТЭК открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области.

После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС на землях Приморского горсовета и Борисовского сельсовета Приморского района Запорожской области составит 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта Приморской ВЭС оцениваются в около 300 млн евро. Прогнозный отпуск "зеленой" электроэнергии двух очередей Приморской ВЭС – около 650-700 млн кВт в год. Мощность одной ветротурбины Приморской ВЭС – 3,8 МВт. Высота башни – 110 м.

Напомним, наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в 2019 году компания "ДТЭК" Рината Ахметова, вложив около 750 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. При этом в 2020 году ДТЭК значительных инвестиций в ВИЭ не планирует.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

Согласно информации на сайте ДТЭК, в портфель проектов компании входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). На стадии строительства находятся еще два объекта – Никопольская СЭС (200 МВт) и первая очередь Приморской ВЭС (100 МВт). Компания планирует увеличить портфель проектов почти в пять раз к 2020 году – до 1 ГВт.

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