 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд из Мукачево в Словакию

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Ежедневно будут курсировать два дизель-поезда ZSSK.

"В Мукачево эти поезда будут иметь удобную стыковку с поездами в практически все регионы Украины. Со словацкой стороны будет удобная стыковка с поездами "Интерсити" и ночными поездами до Праги, Братиславы и других городов ЕС", – рассказал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Поезд № 960/961 Кошице – Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывает в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево – Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

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