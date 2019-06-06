 Решение о возобновлении торговли с оккупированным Донбассом нужно принять на СНБО, – Кучма

Об этом экс-президент заявил на пресс-конференции в администрации президента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины Петра Порошенко, – ред.). Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", – сказал Кучма.

"Я только что прибыл с совещания у вице-премьер-министра Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, касающихся экономики там (на оккупированном Донбассе,– ред.). Это и вода, и электроэнергия, и связь", – рассказал Кучма.

Экс-президент подчеркнул, что решение по отмене временного запрета, восстановления транспортных контактов нужно принимать на уровне СНБО.

"Должно пройти заседание СНБО, на котором должны быть даны поручения всем и вся, в частности, правительству, чтобы дать возможность сделать все нашей стороне этот вопрос решить. В ТКГ мы решений не принимаем", – отметил Кучма.

По его мнению, на СНБО также необходимо рассмотреть вопрос аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были "национализированы" подконтрольными России боевиками ОРДЛО, а для аудита привлечь, в том числе, международных партнеров.

"Может быть, я и не должен это говорить, однако у некоторых бизнесменов нет желания возвращать (эти предприятия, – ред.), поскольку они за это время доведены до такого состояния (плачевного, – ред.)", – отметил Кучма.

Он также подчеркнул, что процесс должен быть двусторонним, чтобы "не только мы бы сказали, что прекращаем такие действия, а и та сторона дала заверения, причем расписалась под этим документом, условно говоря".

Как сообщалось, накануне спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании по предложению Кучмы обсудит снятие экономической блокады с подконтрольных пророссийским боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня назначил главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе главу государства в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который уже представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 марта 2017 года принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер.

Решение было принято в ответ на насильственный захват пророссийскими боевиками украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этому предшествовал ряд акций с участием общественных организаций и народных депутатов, которые требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями.

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