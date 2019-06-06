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Все про:Газ (3519) добыча (925) Укртрансгаз (574)

 Добыча газа в Украине выросла на 3,4% с начала года

Добыча природного газа в Украине в январе-мае 2019 года увеличилась на 3,45% (на 293,06 млн кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,8 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча газа "Укргаздобычей" составила 6,44 млрд кубометров (+2,46% к январю-маю 2018 года), "Укрнафтой" – 481,4 млн кубометров (+11,2%), другими компаниями – 1,88 млрд кубометров (+5%).

В мае 2019 года добыча газа составила 1,78 млрд кубометров (+2,76% к маю 2018 года), в том числе добыча "Укргаздобычи" составила 1,3 млрд кубометров (+1,5%), "Укрнафты" – 98,4 млн кубометров (+11%), других компаний – 383,1 млн кубометров (+5,3%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году, согласно данным "Укртрансгаза", увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 20,89 млрд кубометров. 

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130996
 
 
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Газовидобувна галузь в Україні має належати власникові надр України - всьому народу, а не окремим шуфричам - бойкам.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаДобыча газа в Украине выросла на 3,4% с начала года
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