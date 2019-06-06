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 Финансы, Ритейл
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 Крупная сеть российских супермаркетов начнет продавать продукты в кредит

Один из крупнейших российских ритейлеров X5 Retail Group начнет выдачу в сети супермаркетов "Перекресток" виртуальных карт рассрочки, которая позволит покупателям покупать товары в долг.

Соответствующее соглашение подписали X5 и российский "БКС Банк", передает БизнесЦнезор со ссылкой на Reuters.

Планируется, что это позволит наладить выдачу цифровых карт во всех магазинах сети "Перекресток". С помощью таких карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом.

Компания собирается оформлять карты в течение нескольких минут и будет просить у клиентов только паспорт.

"В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом", – отметила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130990
 
 
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там все в кредит. они уже живут в кредит..
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БизнесЦензорНовостиФинансыКрупная сеть российских супермаркетов начнет продавать продукты в кредит
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