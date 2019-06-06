 Крупная сеть российских супермаркетов начнет продавать продукты в кредит

Соответствующее соглашение подписали X5 и российский "БКС Банк", передает БизнесЦнезор со ссылкой на Reuters.
Планируется, что это позволит наладить выдачу цифровых карт во всех магазинах сети "Перекресток". С помощью таких карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом.
Компания собирается оформлять карты в течение нескольких минут и будет просить у клиентов только паспорт.
"В целом карта рассрочки – это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом", – отметила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.