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 Минздрав утвердил новые стандарты лечения ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, соответствующий протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции министерство утвердило 5 июня.

В соответствии с документом все люди с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Протокол основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья.

Как сообщает Минздрав, для лечения разработан комбинированный препарат с действующим веществом "долутегравир", который производят девять компаний. Это позволило снизить стоимость одной дозы препарата в шесть раз - до 5,4 грн.

Инновации протокола заключаются во введении подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ, который предусматривает комплексное предоставление медуслуг по выявлению, профилактике и лечению инфекции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130987
 
 
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