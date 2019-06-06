 Транзит российского газа через Украину вырос с начала года на 8%

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе транзит газа через страну в Европу за пять месяцев составил 36 млрд 270,6 млн кубометров (+8,3% к январю-маю 2018 года), в Молдову – 1 млрд 357,3 млн кубометров (-2,4%).

По итогам мая 2019 года транзит газа возрос на 16,5% (на 1 млрд 184,7 млн кубометров) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 8 млрд 368,5 млн кубометровм. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 8,209 млрд кубометров (+16,8% к апрелю 2018 года), Молдову – 159,5 млн кубометров (+2,3%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (6 млрд 677,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн кубометров. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн кубометров (-7,6% к 2017 году), Молдову – 2 млрд 939,8 млн кубометров (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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