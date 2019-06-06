 "Укрзализныця" назначила четырех новых членов правления

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кравцова, членами правления, в частности, стали экс-глава Центра исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги" Франтишек Буреш, экс-глава польского железнодорожного оператора PKP Intercity Марчин Селеевский, директор по ремонту подвижного состава "Укрзализныци" Сергей Кушнир и член наблюдательного совета компании Иван Юрик.

Поиском кандидатов, по словам Кравцова, занималось рекрутинговое агентство, поэтапную оценку результатов проводил набсовет компании.

Буреш до назначения в "Укрзализныцю" возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги", работал на руководящих должностях в ряде мировых производителей железнодорожного подвижного состава (Alstom, Skoda Holding Group и Skoda Electric).

По словам Кравцова, Буреш будет отвечать за реализацию программы по обновлению и строительству подвижного состава.

Селеевский возглавлял польский железнодорожный оператор - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP, реализовал проект запуска высокоскоростных поездов в Польше - Pendolino. Кроме того, Селеевский руководил польскими авиалиниями Lot Polish Airlines.

Кушнир работает в "Укрзализныце" с начала 2019 года в качестве директора по ремонту подвижного состава. До этого (апрель-октябрь 2016 года) возглавлял службу вице-премьер-министра Украины, работал в должности замминистра и заместителя госсекретаря правительства (2017 года). Задача Кушнира - выстраивание эффективной системы взаимодействия с правительством, центральными, региональными и местными органами власти.

Юрик с июня 2018 года - член набсовета "Укрзализынци". В 2017-2018 годы - на руководящих постах агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годы - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годы возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Юрик, по словам Кравцова, будет возглавлять в "Укрзализныце" стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами.

При этом Кравцов добавил, что Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич остаются членами правления компании.

О судьбе двух других членов - Иренеуша Василевского и Марека Залесного - в пресс-службе компании комментировать отказались.

Как сообщалось, Кабмин 3 июня поддержал решение набсовета "Укрзализныци" о прекращении полномочий членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Михальчук был членом правления "Укрзализныци" с октября 2015 года, Бужор занимал должность с июня 2016 года.

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