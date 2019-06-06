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 Энергетика, Финансы
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Все про:Газ (3519) газохранилище (261) госбюджет (532) Кабмин (3159) Нафтогаз (1715) Коболев (322) дивиденды (206)

 "Нафтогаз" попросил рассрочить выплату дивидендов в госбюджет для закупки газа на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Коболев отметил, что из-за неопределенности с будущим транзита российского газа через Украину в 2020 году европейские компании увеличили закачку газа в хранилища, наполненность которых уже на 60% превышает уровень на аналогичную дату 2018 года. В свою очередь Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских ПХГ находилось 11,5 млрд куб. м, что на 1,8 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

"Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома" и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза", – подчеркнул Коболев.

Глава НАК напомнил, что долг региональных сбытовых компаний и производителей тепла за уже поставленный газ, по оценке компании, составляет 61,4 млрд грн, что вдвое больше необходимой суммы для подготовки к зиме.

"Еще один фактор дефицита – требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать – дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", – заявил Коболев.

"Второй путь – привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера", – добавил глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, вопрос нехватки средств для закупки газа необходимо решить решить в ближайшие недели, иначе закупить газ в достаточных объемах будет невозможно.

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Как сообщалось, Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах должен найти $1 млрд.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю.

Коболев также сообщал, что "Нафтогаз" рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

Напомним, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130978
 
   
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а премии себе как-то не в рассрочку взяли-хапнули...
хотя деньги по тем судебным искам да казны пока еще не дошли... черепашечкой
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Это же гениально! Не зря человек зарплату получает. Полагаю рассчитывает на премию.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Коболев отметил, что из-за неопределенности с будущим транзита российского газа через Украину в 2020 году европейские компании увеличили закачку газа в хранилища, наполненность которых уже на 60% превышает уровень на аналогичную дату 2018 года". Я правильно понял- газ Газпрома + наш Украинский газ(20 млрд.куб.м) пропускается через территорию Украины на территорию ЕС, и по договоренности с такими же "наперсточниками" от газа,типа "делает петлю" и закачивается обратно реверсом.(Это по каким таким газопроводам?) Или как,по одной трубе встречными потоками ? Если ЕС нищий на газ как церковная крыса,то понятно что газа у них нет и быть не может - газ наш, просто прослойка паразитов грабит потребителей в Украине 10 кратными тарифами, попутно кормя такие же разные паразитические структуры в ЕС."договорняками". Т,е открытый грабеж населения и промышленности в пользу наших и европейских паразитов от газа теперь называется "реформами"?. А как быть со ст.13 Конституцией Украины-прямо запрещающей паразитировать на богатствах страны и народа?.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130978
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Что уроды, разворовали бабло, абили себе карманы что теперь уже и газ не можите закупить. И ето при том что народ платит за газ в 10 раз дороже чем он стоит.
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Увольте этого урода! Бездарь! Какая нафиг закупка газа??? У Украины третие запасы газа в Европе вставьте вы трубу в землю и заполните наши хранилища! Нужны новые менеджеры, которые вернут добычу газа в Украине к добыче, которая была в Украине в 70-х годах - это 69 миллиардов кубометров добывали, а после прихода тупых селюков к власти и ставлеников РФ Украина начала забрасывать эту отрасль и говорить, что мы аграрная страна. Просто тупые уроды все власти - все сдохните! Это какая то шизофрения - у Украины третие запасы газа в Европе море его просто и еще сланцевого море, а Украина его закупает и еще и у врага. Это просто страна бесконечного маразма!
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Украина должна экспортировать газ с третьими запасами газа в Европе, а эти менеджеры не могут увеличить добычу и закупают газ. Уволить всех - это предатели работающие на РФ, а не на экономику Украины! Если бы они работали на Украину, то Украина уже бы добывала газа столько, что он бы экспортировался! У Украины вообще 5% мировых запасов ресурсов планеты, а Украина из за этих бездарных менеджеров закупает ресурсы, которые в земле Украины!
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" попросил рассрочить выплату дивидендов в госбюджет для закупки газа на зиму
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