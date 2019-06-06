 Европейский центробанк повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год

Об этом сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Руководство центробанка ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте.

Вместе с тем в 2020 и 2021 году ЕЦБ ожидает роста экономики еврозоны на 1,4%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 1,6% и 1,5% соответственно.

Потребительские цены в 2020 году вырастут на 1,4% вместо 1,5%, согласно новому прогнозу. Прогноз на 2021 год оставлен на уровне 1,6%.

По словам Драги, статданные по еврозоне за первый квартал оказались чуть лучше прогнозов, однако в целом риски в экономике валютного блока скорее понижательные. Главными рисками он назвал геополитические события и рост протекционистских настроений, а к позитивным факторам отнес повышение занятости и зарплат.

Глава ЕЦБ подтвердил свою готовность принять меры для поддержки экономики в случае неблагоприятных условий и возможность внесения коррективов в любые инструменты, находящиеся в распоряжении Центробанка.

По словам Драги, поступающие статданные сигнализируют о замедлении роста экономики во втором и третьем кварталах, во многом из-за неопределенности в мировой торговле. Инфляция в ближайшие месяцы также может снизиться, хотя рисков дефляции пока нет, и рост потребительских цен может ускориться к концу года, отметил он. Риск наступления рецессии в еврозоне оценивается как очень низкий.

Ранее сообщалось, что по итогам июньского заседания ЕЦБ ожидаемо оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Также руководство ЦБ объявило о намерении сохранять ключевые ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года.

Драги отметил, что ряд членов руководства ЕЦБ подняли вопрос возобновления программы количественного смягчения (QE) и упомянули возможность снижения ставок. Несмотря на это, решение по итогам заседания было принято единогласно.

Также ЕЦБ отметил, что ставка по целевым долгосрочным кредитам (TLTRO), которые ЦБ будет предоставлять банкам с условием, что затем средства будут направлены на кредитование реального сектора экономики, будет равняться базовой ставке плюс 0,1 процентного пункта.

Дополнительные детали третьего раунда программы TLTRO будут обнародованы позднее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram