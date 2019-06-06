[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.53 29.7
 Власть, Социальная политика
  295  0
Все про:Кабмин (3159) Министерство социальной политики (306) Мальта (14) Рева Андрей (274)

 Кабмин подписал договор о сотрудничестве с Орденом Госпитальеров

В четверг, 6 июня, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и правительством Суверенного военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Соглашение подписали министр социальной политики Андрей Рева и чрезвычайный и полномочный посол Суверенного Мальтийского Ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе ди Котрона, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Соглашением предусмотрено сотрудничество в сферах здравоохранения, продовольственной безопасности, волонтерства, социальной защиты, гуманитарной помощи, уменьшения риска катастроф, оказания помощи внутренне перемещенным лицам, помощи беженцам и образования.

"Мы благодарны за позицию Мальтийского Ордена и поддержку нашей страны. Ваша миссия не может быть не замечена украинским обществом. Так, история отношений между правительствами Ордена и Украины насчитывает уже более десяти лет. А сегодняшнее подписание Соглашения – это продолжение того, что мы начали делать", – прокомментировал подписание документа Андрей Рева.

По данным Минсоцполитики, работа Суверенного военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты направлена ​​в основном на психосоциальную поддержку пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, что важно для страны в состоянии войны.

Напомним, с 2008 года в Киеве функционирует Посольство Суверенного военного Мальтийского Ордена в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130975
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьКабмин подписал договор о сотрудничестве с Орденом Госпитальеров
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский КС Кучма минские соглашения парламент Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх