 Конституционный Суд отменил минимальный возраст для получения пенсии по выслуге лет

Соответствующее решение было принято Конституционным Судом 4 июня и не подлежит оспариванию, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции (неконституционными) положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788-ХII с изменениями, внесенными законами "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 года №213-VIII, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 24 декабря 2015 года №911-VIII", – сказано в сообщении.

В частности, КСУ указал, что изменения в сфере пенсионного обеспечения должны быть обоснованными, осуществляться постепенно и заранее обдуманным способом, не нарушая при этом сущности права на социальную защиту.

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В решении отмечается, что законом №911 установлено как дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов.

В то же время КСУ указывает, что в соответствии со статьей 51 Закона №1788 пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Таким образом, в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности (способности выполнять работу по профессии) до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

"Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет", – решил КСУ, признав неконстуционной норму об установлении минимального возраста выхода на пенсию для представителей указанных профессий.

Кроме того, по мнению Конституционного Суда, внесения изменений законом №213 в оспариваемые положения закона №1788 о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются, лишающих указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

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