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 Конституционный Суд отменил минимальный возраст для получения пенсии по выслуге лет

Конституционный Суд по представлению народных депутатов признал неконституционными положения закона "О пенсионном обеспечении", которыми установлен минимальный возраст для получения пенсии по выслуге лет.

Соответствующее решение было принято Конституционным Судом 4 июня и не подлежит оспариванию, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции (неконституционными) положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788-ХII с изменениями, внесенными законами "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 года №213-VIII, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 24 декабря 2015 года №911-VIII", – сказано в сообщении.

В частности, КСУ указал, что изменения в сфере пенсионного обеспечения должны быть обоснованными, осуществляться постепенно и заранее обдуманным способом, не нарушая при этом сущности права на социальную защиту.

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В решении отмечается, что законом №911 установлено как дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов.

В то же время КСУ указывает, что в соответствии со статьей 51 Закона №1788 пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Таким образом, в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности (способности выполнять работу по профессии) до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

"Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет", – решил КСУ, признав неконстуционной норму об установлении минимального возраста выхода на пенсию для представителей указанных профессий.

Кроме того, по мнению Конституционного Суда, внесения изменений законом №213 в оспариваемые положения закона №1788 о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются, лишающих указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130972
 
 
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