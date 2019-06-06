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 Рада отложила введение стандарта Евро-6 для новых автомобилей до 2025 года

Верховная Рада отложила введение стандарта экологической безопасности автомобилей "Евро-6" в Украине с 2020 до 2025 года при голосовании за закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10359 за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов.

Предложенной Комитетом по вопросам налоговой политики перед голосованием поправкой при голосовании за этот законопроект внесены изменения в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств".

Отсрочка введения стандарта "Евро-6" касается как новых, так и б/у транспортных средств по кодам товарных позиций, 8701 20 (тракторы колесные для полуприцепов), 8702 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек), 8704 (грузовые автомобили), 8705 (спецавтомобили и строительная техника), а также новых легковых автомобилей по коду 8703.

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Как сообщалось, Верховная Рада в июне 2017 года перенесла введение стандарта экологической безопасности "Евро-6" в Украине с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

Напомним, экологический стандарт "Евро-3" внедрен в Европейском Союзе с 1999 года, "Евро-4" – 2005, "Евро-5" – 2009, "Евро-6" – в сентябре 2015 года.

Украина внедрила "Евро-3" в 2013 году, "Евро-4" – в 2014, а экологический стандарт "Евро-5" начал действовать с 1 января 2016 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130965
 
 
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