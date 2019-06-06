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 При установке дверей в ТРЦ будет использоваться безопасное стекло, – Минрегион

С 1 августа 2019 года при строительстве новых или реконструкции существующих торговых и торгово-развлекательных центров, супермаркетов и других магазинов для устройства прозрачных дверей должно использоваться только травмобезопасное или армированное стекло. Эта обязательная норма направлена на повышение безопасности людей и уменьшения вероятности травм в случае разбития стекла.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в действующих нормах по проектированию предприятий торговли отсутствуют требования к использованию современных материалов для устройства прозрачных дверей в торговых центрах, ТРЦ, супермаркетах и других магазинах. А требования эти очень нужны, чтобы такие двери были безопасными и посетители не получили травмы от разбитого стекла. Поэтому мы ввели соответствующее изменение в ГСН, согласно которому светопрозрачные двери должны устраиваться только из травмобезопасного или армированного стекла. Норма вступает в действие с августа этого года", – сказал Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что главное свойство безопасного стекла – оно не рассыпается в случае разбития, тем самым минимизирует ранения и другие травмы людей вокруг. Безопасное стекло обычно изготавливается путем комбинирования обычного стекла с другими материалами, например, пластиком, или подвергается специальной обработке.

По словам замминистра, армированное стекло лучше противостоит ударам и коррозиям, ведь имеет внутри сетку, выполненную из металлической проволоки. Этот материал отличается большой прочностью.

Согласно изменениям в ГСН, в зданиях предприятий торговли для светопрозрачного заполнения дверей и фрамуг (верхних створок) в дверях, перегородках и стенах для дополнительного освещения необходимо использовать травмобезопасное или армированное стекло.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130958
 
 
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