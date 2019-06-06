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 Рада отложила штрафы для аграриев за отсутствие лицензий на хранение топлива

Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", отсрочив вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10359 за основу и в целом проголосовали 239 народных депутатов.

Законом статья 18 закона дополнена новой частью, которая откладывает с 1 июля до 31 декабря 2019 года применение к субъектам хозяйствования штрафов в размере 500 тыс. грн за хранение горючего без наличия соответствующей лицензии.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятыми в ноябре 2018 года изменениями в Налоговый кодекс было предусмотрено, что с 1 июля 2019 года вводится лицензирование производства, оптовой и розничной торговли горючим, а также хранения горючего.

При этом было установлено, что хранение горючего может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности при наличии лицензий на каждое место хранения, которые выдаются на 5 лет, а размер годовой платы составляет 780 гривен.

Для получения лицензии необходимо подать ряд документов. Однако, как отмечают авторы законопроекта, в ходе подготовки к практической реализации этой нормы оказалось, что большое количество субъектов хозяйствования (среди которых предприятия агропромышленного комплекса, горнодобывающие и автотранспортные предприятия) не имеют некоторых из этих документов, а их получение требует определенного времени. Таким образом, своевременное, до 1 июля 2019 года, получение ими лицензии для хранения горючего невозможно, а ее отсутствие влечет применение к таким субъектам хозяйствования финансовых санкций.

Напомним, ранее против введения лицензирования складов для дизтоплива активно выступали аграрии, указывая на сложность получения всех документов для выполнения нового законодательства с 1 июля.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130957
 
 
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