[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.69 29.9
 Транспорт
  127  0
Все про:такси (155) Bolt (3)

 Сервис такси Bolt запустил платформу для корпоративных поездок в Украине

Сервис по заказу такси Bolt (ранее Taxify, Эстония), разработавший приложение для заказа автомобилей, объявил о начале работы портала Bolt for Business, который позволит компаниям организовывать корпоративные поездки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Bolt, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на новом портале любая компания сможет настроить собственные правила для пользования сервисом и контролировать, кто и когда из сотрудников осуществлял служебные поездки.

Кроме того, платформа позволяет установить лимит на количество поездок, а также их финансовые расходы. Платить за поездки компании могут один раз в месяц с помощью корпоративной банковской карты или банковского перевода.

Сервисом можно будет пользоваться как с компьютера, так и с мобильного телефона.

"Потребность в подобной услуге на украинском рынке назрела давно. Несмотря на то, что мы никогда не рекламировали подобный сервис, мы постоянно получаем множество запросов от украинских компаний, которым необходимо организовывать и контролировать служебные поездки. Поэтому мы уверены, что портал Bolt for Business будет востребованным в Украине", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

В Bolt также отметили, что в 2019 году к порталу также планируется добавить новые функции. В частности, возможность добавления ограничений на конкретное время и место для поездок, а также возможность сделать предоплату.

Портал Bolt for Business уже доступен в более чем 25 странах Европы и Африки.

Как сообщалось, в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменил название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

По состоянию на начало мая Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130956
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортСервис такси Bolt запустил платформу для корпоративных поездок в Украине
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин Кучма Россия Туск увольнение
 
 
 
 
 
 вверх