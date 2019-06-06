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 Минрегион обязал проектировать разрывы дорожного ограждения для проезда спецтехники

С 1 сентября при новом строительстве, реконструкции или капремонте скоростных трасс (дорог первой категории) должны обязательно предусматриваться технологические разрывы дорожного ограждения по разделительной полосе не реже, чем через каждые 10 км. Это необходимо для того, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций специальная техника - скорая, пожарная, снегоуборочная машина - могла удобно проехать по назначению.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Безопасность людей – это приоритет №1. Поэтому одно из важных нововведений в этом ключе – обязательные разрывы дорожного ограждения на крупнейших трассах не реже, чем через каждые 10 км. Как это связано? Сегодня, согласно действующим нормам, скоростные трассы проектируются с обязательным ограждением на разделительной полосе по всей протяженности дороги. Разрывов нет. Поэтому в случае какой-то чрезвычайной ситуации пожарная или скорая вынуждена проехать десятки километров вдоль этого ограждения, чтобы иметь возможность развернуться. Вот тут и были бы уместны такие разрывы. Поэтому мы внедрили соответствующую норму в ГСН. Она вступает в действие уже с сентября", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, такие изменения также будут способствовать оперативной ликвидации ДТП и последствий других чрезвычайных ситуаций, что в свою очередь позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на трассах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130950
 
 
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