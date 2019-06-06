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Все про:НБУ (3747) прогноз (533) золотовалютный резерв (100)

 Нацбанк пересмотрит прогноз объема резервов, – Смолий

Национальный банк Украины в июле 2019 года пересмотрит прогноз объема международных резервов Украины до конца года.

Об сообщил глава регулятора Яков Смолий на пресс-брифинге в Киеве 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В июле мы обновим макроэкономический прогноз, в том числе и относительно объема золотовалютных резервов. Мы подсчитаем цифры. Однако уже сейчас предвидим, что апрельские прогнозы будут частично изменены", – сказал Смолий.

Как сообщалось, НБУ в апреле 2019 года повысил прогноз международных резервов страны на конец текущего года с $20,6 млрд до $21,2 млрд, на конец следующего – с $21,4 млрд до $21,9 млрд, на конец 2021 года – с $21,4 млрд до $21,8 млрд.

Украина завершила 2018 год с валютными резервами на уровне $20,8 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130946
 
 
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