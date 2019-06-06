 Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 17,5% (обновлено)

Соответствующее решение №392-рш правление НБУ приняло 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ объясняет, что такое решение было необходимо для нейтрализации инфляционных рисков и для достижения целевого уровня инфляции в 5% в следующем году.

"Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться", – отмечается в сообщении.

"Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них – рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке. Фундаментальное инфляционное давление постепенно снижалось. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года", – указывает Нацбанк.

В то же время регулятор отмечает стремительное расширение внутреннего спроса из-за высоких темпов роста зарплат в последнее время.

Также на протяжении последних недель усилилась волатильность на финансовых рынках.

"Это произошло вследствие: распространения в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга; откладывания обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда до формирования нового правительства; дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности через ход судебных процессов", – подчеркивается в сообщении.

Нацбанк также напоминает о сохранении ряда других рисков. В частности, неопределенности в период выборов, возможной рецессии мировой экономики и снижения цен на сырьевых рынках, геополитического напряжения из-за торговых конфликтов, неопределенность будущего транзита газа через Украину с 2020 года, военного конфликта и новых торговых ограничений со стороны России.

"Правление Национального банка, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий", – указывают в НБУ.

Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания комитета по монетарной политике правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 18% до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.

До этого с октября 2018 года НБУ сохранял учетную ставку на уровне 18% годовых.