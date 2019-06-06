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 Рада приняла закон о переходе на европейские нормы технического регулирования

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10183 с поправками во втором чтении проголосовало 230 народных депутатов.

Закон направлен на адаптацию национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза.

Документом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Законов Украины "О Службе безопасности Украины", "О пестицидах и агрохимикаты", "Об аккредитации органов по оценке соответствия", "О страховании" и др.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие законопроекта является необходимым условием для реализации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, закон необходим для окончательного решения Еврокомиссией вопроса о заключении с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашения АСАА), согласно которому украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признаваться на европейском уровне.

"Это значительно упростит доступ украинской продукции на международные и европейские рынки за счет устранения необходимости прохождения двойных процедур сертификации и испытаний в украинских и европейских органах по оценке соответствия", – отмечается в документе.

Авторы законопроекта указывают, что его принятие позволит гармонизировать национальные правовые и организационные основы деятельности в сфере технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства, обеспечить создание условий для дальнейшего устранения технических барьеров в торговле промышленными товарами между Украиной и ЕС, а также для признания национальной системы оценки соответствия на международном уровне.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130939
 
 
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