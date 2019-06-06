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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (650) Коломойский (750) КС (29) суд (1833)

 Конституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 5 миллиардов по иску завода Коломойского, – источник

Конституционный Суд Украины (КСУ) удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

"Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки", – сообщил источник.

"Это влияет на все такие сделки. В частности, "Запорожского завода ферросплавов" и "Укрнафты", – добавил собеседник.

По словам источника, решение поддержали 5 из 7 присутствующих на заседании судей Второго Сената КСУ.

Как сообщалось, оспариваемое "Запорожскому заводом ферросплавов" Игоря Коломойского положение закона предусматривает, что НАБУ и его сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, по состоянию на апрель Национальное антикоррупционное бюро добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130936
 
 
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 Топ комментарии
 
починаю думати, що Порошенко намисне програв клоуну вибори. Не хочете нормального Президента - ну так їжте це гївно. Вважали, що вас влада грабує? Щас вам Беня покаже, що таке грабувати по-справжньому.
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Колмойский приехал не просто так. Судьи нутром почуяли, кудой дует ветер. Вот и результат. Боюсь, это только начало.
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СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОТКУДА И ГДЕ НАБИРАЮТ ЮРИСТОВ И АДВОКАТОВ!? СОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ РАЗВАЛИВАЮТСЯ В СУДАХ, ИЛИ ЭТО КТО ТО ДЕЛАЛ СПЕЦИАЛЬНО.
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Колмойский приехал не просто так. Судьи нутром почуяли, кудой дует ветер. Вот и результат. Боюсь, это только начало.
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Браво, Коломойский!! Пошла ответка!! Награбленное и отжатое порохоботами и свинарчуками, возвращается законным собственникам! Справедливость торжествует!!
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Справедливость будет тебе дорого стоить. Да и справедливость ли? Тут вопрос, как это все изначально попало в руки бене. Вот тут тебя ждут большие разочарования в справедливости бытия.
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свинарчукам пофиг , коломойски тебя же доить будет потом а не свинарчуков
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ты кусок тупоголового ватного говна, сиди себе в параше и не воняй
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Недавно Коболев з Нафтогазу сказав, що виграти суд в Коломойського в Україні неможливо. Тому Нафтогаз воює з ним тільки в іноземних судах (хоча і там він намагається перевести справи в Україну).
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вот как это все называется? по современному качели - одни разрешают другие запрещают и все с придыханием следят за этим "правосудейским" лохотроном.
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починаю думати, що Порошенко намисне програв клоуну вибори. Не хочете нормального Президента - ну так їжте це гївно. Вважали, що вас влада грабує? Щас вам Беня покаже, що таке грабувати по-справжньому.
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Цілком ймовірно, що навмисно. От тільки з іншою метою - Зеленський повинен закінчити розпочаті ним справи по здачі інтересів України як держави путіну і олігархам.
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От де вас таких, упоротих, беруть? Мабуть курси "Сплутаної свідомості", закінчуєте
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Та і мені здалося, що Порох вялувато себе вів на виборах як до діючого Президента...
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Від презЕ, вже 16 днів. Методичку змініть Конституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 5 миллиардов по иску завода Коломойского, – источник - Цензор.НЕТ 8328
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БизнесЦензорНовостиВластьКонституционный суд отменил победы НАБУ в судах на 5 миллиардов по иску завода Коломойского, – источник
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