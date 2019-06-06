 Рада отказалась увольнять главу СБУ и министра обороны

Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает БизнесЦензор.

Постановление об увольнении Полторака поддержали 67 нардепов при необходимых 226 голосах. За отставку Грицака проголосовали 78 народных депутатов.

Как сообщал БизнесЦензор, сегодня парламент также не поддержал увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Как сообщалось, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду проект представления №10346 об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Члены комитета парламента по иностранным делам 5 июня инициировали еще один проект постановления №10367 об отставке Климкин на основании собственного заявления министра.