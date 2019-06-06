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 Коррупция
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 Прокуратура объявила подозрение экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю объявлено подозрение в деле о коррупции в оборонной сфере, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера процессуальными руководителями, прокурорами САП были оглашены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.91 Уголовного кодекса Украины бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера. Именно в растрате имущества, которое повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн", - сказал Холодницкий.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130932
 
 
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