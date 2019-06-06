[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.69 29.9
 Транспорт
  1172  0
Все про:авиасообщение (1208) Ryanair (212) SkyUp (68)

 SkyUp и Ryanair открывают авиарейсы из Харькова в Париж и Краков

Украинская авиакомпания SkyUp с 11 июня 2019 года запускает рейс из Харькова в Париж (Франция), а ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 17 июня – из Харькова в Краков (Польша).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным в системе бронирования SkyUp, рейс в Париж будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Из Харькова самолет будет отправляться в 3:50, обратно – по вторникам в 7:55, по пятницам – в 8:25. Длительность полета – 3 часа 45 минут.

Стоимость билета без багажа стартует от 2,3 тыс. грн.

Рейс в Краков, согласно данным в системе бронирования Ryanair, будет осуществляться по понедельникам и пятницам. Из Кракова в Харьков самолет будет вылетать в 9:45, обратно вылет запланирован на 13:25. Длительность полета – 2 часа 5 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 60 евро.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp начала выполнение рейсов из Одессы в Кутаиси (Грузия), а Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130924
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортSkyUp и Ryanair открывают авиарейсы из Харькова в Париж и Краков
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин Кучма Россия Туск увольнение
 
 
 
 
 
 вверх