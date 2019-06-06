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 Рада отказалась отправлять в отставку Климкина

Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг.

За проект постановления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

Как сообщалось, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду проект представления №10346 об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Члены комитета парламента по иностранным делам 5 июня инициировали еще один проект постановления №10367 об отставке Климкин на основании собственного заявления министра.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130923
 
 
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