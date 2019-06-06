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 "Укрэнерго" выплатило часть долга разработчикам платформы для балансирующего рынка

НЭК "Укрэнерго" удалось выплатить большую часть долга разработчикам платформы Market Management System, необходимой для функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"Совместными усилиями "Укрэнерго", Министерства финансов и НКРЭКУ разблокированы платежи разработчикам программного обеспечения для нового рынка электрической энергии - платформы Market Management System (MMS)", - сообщает "Укрэнерго".

Консорциума подрядчиков (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG) "Укрэнерго" перечислило большую часть долга - $ 1,430 млн.

"Укрэнерго" напоминает, что контракт на поставку ПО для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг - платформы MMS был заключен в июле 2018 по результатам международного тендера. Общая сумма контракта составила $8 млн.

Проект финансируется в рамках сотрудничества "Укрэнерго" со Всемирным Банком и Фондом чистых технологий.

После перехода "Укрэнерго" в подчинение Министерства финансов, Минэнергоугля отказалось согласовывать платежи по настоящему контракту, поэтому в конце мая 2019 года сумма долга достигла $2 млн.

Чтобы разблокировать платежи Кабинет министров при содействии Министерства финансов принял изменения, которые позволили назначить "Укрэнерго" вместо Минэнергоугля распорядителем кредитных средств Всемирного банка.

После этого были подписаны дополнительные соглашения к договору, по которому оплачивается поставки ПО, и ряд других документов, сообщает "Укрэнерго".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130915
 
 
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