 РФ планирует подсчитать ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе" до осени

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, которые ужесточают контроль за поступлением нефти в трубопроводы. У нас есть поручения подготовить их в кратчайшие сроки, это касается не только Минэнерго, различных ведомств. Сделаем это в течение ближайших месяцев", - сказал он.

Говоря о сумме ущерба, министр отметил: "Сейчас бы дополнительных цифр не называл, идет работа с потребителями, с "Транснефтью", это коммерческие вопросы. Мы будем понимать это более точно уже после того, как пройдет обсуждение между компаниями".

По его словам, скорее всего, в течение лета это станет известно. "Скорее всего, да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Это предмет переговоров между компаниями. В соответствии с заключенными договорами, есть определенные статьи, касающиеся штрафов или неисполнения договоренностей", - пояснил министр.

Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.