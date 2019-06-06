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 Фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций, – исследование

На каждые 100 грн. добавленной стоимости в украинской фармацевтике приходится 19 грн. капитальных инвестиций. Это один из самых высоких показателей среди отраслей экономики Украины.

Об этом говорится в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2019", подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы "Дарница", юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины, сообщает БизнесЦензор.

По уровню интенсивности инвестиций фармацевтика делит второе место с телекоммуникациями, незначительно уступая лишь пищевой промышленности (20 грн. инвестиций на 100 грн добавленной стоимости).

В топ-5 отраслей также вошли агропромышленный комплекс (17 грн) и нефтепереработка (14 грн).

"Объем инвестиций в фармпроизводство еще не восстановился до докризисного уровня. Но уровень интенсивности инвестиций выше среднего по отраслям экономики Украины", - отмечают авторы исследования.

В 2014 году объем капитальных инвестиций в украинское фармпроизводство составил $118 млн, в 2016 году он снизился до $63 млн, а в 2018 году – вырос до $88 млн.

В исследовании также подчеркивается, что в фармацевтической отрасли работают всего 0,15% всех трудоустроенных украинцев, но при этом они обеспечивают 0,83% ВВП Украины.

"Украинская фарма имеет колоссальный потенциал. Рынок будет расти не только количественно, но и качественно. Мы ищем зарубежных стратегических партнеров, чтобы получить доступ к современным инновационным технологиям. Ведем переговоры с государством, чтобы принять участие в госпрограммах по разработке новых препаратов", - прокомментировал глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Ранее сообщалось, что среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние 3 года составил 11%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130903
 
   
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65% дорогостоящих лекарств - подделки. Отчего же не инвестировать?
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