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 РФ увеличила транзит газа через Украину в январе-мае

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-мае 2019 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,6 млрд кубометров.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз". В частности, за май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

В 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130883
 
 
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