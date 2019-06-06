 РФ увеличила транзит газа через Украину в январе-мае

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз". В частности, за май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

В 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м. В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.