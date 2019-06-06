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 ЕБРР выделил государственному "Укргазбанку" $40 миллионов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в среду утвердил проект открытия линии по программе содействия торгового финансирования (Trade Facilitation Programme) общим объемом $40 млн для "Укргазбанка", сообщил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта линия, которая является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с "Укргазбанком", имеет целью 1) поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также 2) способствовать развитию сегмента торгового финансирования, как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики", – сообщил Шевалев.

По словам представителя Украины в ЕБРР, эта транзакция позволит "Укргазбанку" расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам и расширить линейку продуктов торгового финансирования.

Программа содействия торговле, запущенная ЕБРР в 1999 году, направлена на развитие внешней торговли со странами, в которых банк ведет свою инвестиционную деятельность, включая Украину, а также торговли внутри этих стран.

В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая политические и коммерческие платежные риски по международным торговым сделкам, осуществляемым банками в регионе, в котором он ведет свою инвестиционную деятельность.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

ЕБРР указывает, что "Укргазбанк" по размеру активов занимает 4-е место среди 77 действовавших в стране банков с рыночной долей около 6,2%, обслуживая около 1,4 млн частных клиентов и свыше 63 тыс. корпоративных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130880
 
 
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