 Цены на нефть демонстрируют незначительный рост после падения

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,28%, до 60,8 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 51,83 доллара за баррель.

В четверг на рынке "черного золота" наметилась коррекция после того, как в среду цены на сырье упали на 2-3%, а стоимость марки Brent обновила минимум с 29 января, впервые опустившись ниже отметки в 60 долларов за баррель на фоне статистики по запасам в США.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 6,8 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 900 тысяч баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила рекордные 12,4 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

"Рост добычи в США нивелирует все усилия ОПЕК+. А если учесть негативное влияние, которое может оказать торговая война на спрос на энергоносители, то в результате получаем снижение цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса.